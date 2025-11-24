Top 20: Wicked: for Good oli odotetusti viikonlopun katsotuin

Kotimaisia elokuvia ei tullut ensi-iltaan tällä viikolla.

Jon M. Chun ohjaama Wicked for Good keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 14 924 katsojaa (ennakoiden kanssa 17 536) ja avasi odotetusti kärjessä. Ariana Granden ja Cynthia Erivon tähdittämä elokuva on jatkoa viimevuotiselle elokuvalle Wicked ja ne perustuvat Gregory Maguiren kirjoittamaan suosittuun The Wicked Years -kirjasarjaan (1995–). Viimevuotinen elokuva avasi 12 756 katsojalla ja keräsi yhteensä 102 265.

Uuden Wicked elokuvan lisäksi ensi-illassa oli neljä muutakin elokuvaa, joista yksikään ei ollut kotimainen. Yhtä lukuun ottamatta elokuvat avasivat top 10:ssä.

Sijalla seitsemän avasi 3 301 katsojaa kerännyt Tim Mielantsin ohjaama irlantilais-belgialais-yhdysvaltalainen elokuva Nämä pienet asiat. Tositapahtumiin perustuvan draamaelokuvan pääosassa nähdään Cillian Murphy.

Henrik Martin Dahlsbakkenin ohjaama norjalaiselokuva Apua, hiiret valtasivat talon! keräsi 3 158 katsojaa ja oli kahdeksas.

Shouta Goshozonon ohjaama japanilainen animaatioelokuva Jujutsu Kaisen: Execution taas keräsi 2 563 ja oli yhdeksäs.

Sijalla 16 avasi 906 katsojaa kerännyt Óliver Laxen ohjaama espanjalais-ranskalainen elokuva Sirât. Elokuva palkittiin tänä vuonna Cannesin pääkilpasarjan tuomariston palkinnolla.

Top 20 -listaan on lisätty kotimaisten elokuvien tuotantoyhtiöt. Ne on lisätty myös Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2025 -sivulle. Jos elokuva on kansainvälinen vähemmistöyhteistyö, on tuotantoyhtiöksi merkitty elokuvan suomalainen tuotantoyhtiö.