Top 20: Wicked: for Good oli odotetusti viikonlopun katsotuin

24.11.2025

Kotimaisia elokuvia ei tullut ensi-iltaan tällä viikolla.

Jon M. Chun ohjaama Wicked for Good keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 14 924 katsojaa (ennakoiden kanssa 17 536) ja avasi odotetusti kärjessä. Ariana Granden ja Cynthia Erivon tähdittämä elokuva on jatkoa viimevuotiselle elokuvalle Wicked ja ne perustuvat Gregory Maguiren kirjoittamaan suosittuun The Wicked Years -kirjasarjaan (1995–). Viimevuotinen elokuva avasi 12 756 katsojalla ja keräsi yhteensä 102 265.

Uuden Wicked elokuvan lisäksi ensi-illassa oli neljä muutakin elokuvaa, joista yksikään ei ollut kotimainen. Yhtä lukuun ottamatta elokuvat avasivat top 10:ssä.

Sijalla seitsemän avasi 3 301 katsojaa kerännyt Tim Mielantsin ohjaama irlantilais-belgialais-yhdysvaltalainen elokuva Nämä pienet asiat. Tositapahtumiin perustuvan draamaelokuvan pääosassa nähdään Cillian Murphy.

Henrik Martin Dahlsbakkenin ohjaama norjalaiselokuva Apua, hiiret valtasivat talon! keräsi 3 158 katsojaa ja oli kahdeksas.

Shouta Goshozonon ohjaama japanilainen animaatioelokuva Jujutsu Kaisen: Execution taas keräsi 2 563 ja oli yhdeksäs.

Sijalla 16 avasi 906 katsojaa kerännyt Óliver Laxen ohjaama espanjalais-ranskalainen elokuva Sirât. Elokuva palkittiin tänä vuonna Cannesin pääkilpasarjan tuomariston palkinnolla.

Top 20 -listaan on lisätty kotimaisten elokuvien tuotantoyhtiöt. Ne on lisätty myös Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2025 -sivulle. Jos elokuva on kansainvälinen vähemmistöyhteistyö, on tuotantoyhtiöksi merkitty elokuvan suomalainen tuotantoyhtiö.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Wicked: For Good 21.11.2025 113 14 924 17 536 Finnkino FI  
2 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 14.11.2025 116 7 727 29 948 Finnkino FI Yellow Film & TV
3 Tonttu 14.11.2025 116 7 391 25 611 Cinemanse Oktober Oy
4 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 54 5 669 17 319 NDSK_FI  
5 Sisu 2 22.10.2025 84 5 293 117 242 SF FI Subzero Film Entertainment Oy
6 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 77 3 795 128 464 Finnkino FI ICS Nordic
7 Nämä pienet asiat 21.11.2025 67 3 301 3 682 Cinemanse  
8 Apua, hiiret valtasivat talon! 21.11.2025 83 3 158 4 191 NDSK_FI  
9 Jujutsu Kaisen: Execution 21.11.2025 31 2 563 2 563 SF FI  
10 The Running Man 14.11.2025 54 2 220 8 117 Finnkino FI  
11 One Battle After Another 26.9.2025 22 1 390 66 631 WB FI  
12 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 40 1 264 63 843 NDSK_FI DON FILMS Oy
13 Cancel 8.10.2025 34 1 120 164 083 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
14 Springsteen: Deliver Me From Nowhere 31.10.2025 41 1 105 20 067 WDS FI  
15 Bugonia 31.10.2025 24 910 12 500 Finnkino FI  
16 Sirat 21.11.2025 34 906 1 001 Mondo  
17 Predator: Badlands 7.11.2025 30 847 10 476 WDS FI  
18 Gabbyn nukketalo -elokuva 10.10.2025 19 568 37 494 Finnkino FI  
19 Timantit 17.10.2025 13 427 12 888 Future Film  
20 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 12 373 138 933 Finnkino FI  

