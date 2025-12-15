Top 20: Zootropolis 2 palasi listan kärkeen
Viikonloppu tarjosi vain kaksi ensi-iltaa.
Animaatioelokuva Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 palasi kolmannella viikollaan listan kärkeen. 12 661 katsojaa viikonloppuna keränneen elokuvan katsojaluku putosi viime viikosta 39 %, mutta kärjessä viikko sitten debytoineella Five Nights at Freddy’s 2 pudotusta tuli peräti 70 %.
Ensi-illassa oli kaksi elokuvaa, joista molemmat on kuvattu Suomessa, mutta vain toinen on kotimainen. Kolilla kuvattu Brian Kirkin ohjaama ja Emma Thompsonin tähdittämä yhdysvaltalais-saksalainen Sydäntalvi keräsi 7 207 katsojaa ja avasi kolmantena.
Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli mm. vaatesuunnittelijana ja taiteilijana tunnetun Paola Suhosen ohjaama pitkä debyyttifiktio Keskiyön auringosta ikuisuuteen. Elokuva keräsi 15 teatterissa 57 katsojaa.
Vuoden 2025 vuosilistalla kymmenen katsotuimman joukossa on tällä hetkellä seitsemän kotimaista elokuvaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Zootropolis 2
|28.11.2025
|113
|12 661
|79 018
|Disney
|2
|Five Nights at Freddy’s 2
|5.12.2025
|97
|8 133
|45 941
|Finnkino
|3
|Sydäntalvi
|12.12.2025
|123
|7 207
|7 421
|Cinemanse
|4
|Tonttu
|14.11.2025
|97
|4 550
|48 178
|Cinemanse
|5
|Nuremberg
|28.11.2025
|69
|3 075
|19 044
|SF Studios
|6
|Sisu 2
|22.10.2025
|62
|2 978
|138 687
|SF Studios
|7
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|56
|2 658
|44 542
|Finnkino
|8
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|32
|2 059
|32 631
|Nordisk Film
|9
|Yksityinen elämä
|5.12.2025
|56
|1 956
|7 687
|Future Film
|10
|Syke-elokuva: Kipinöitä yössä
|14.11.2025
|65
|1 777
|48 582
|Nelonen Media
|11
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|49
|1 423
|137 610
|Nelonen Media
|12
|Apua hiiret valtasivat talon
|21.11.2025
|44
|885
|9 593
|Nordisk Film
|13
|Nämä pienet asiat
|21.11.2025
|48
|863
|14 433
|Cinemanse
|14
|One Battle After Another
|26.9.2025
|17
|721
|71 202
|Warner Bros.
|15
|Hobitti-trilogia
|12.12.2025
|7
|579
|579
|Warner Bros.
|16
|The Running Man
|14.11.2025
|18
|485
|12 272
|Finnkino
|17
|Bugonia
|31.10.2025
|12
|405
|15 109
|Finnkino
|18
|Ella ja kaverit – Operaatio Saukko
|10.10.2025
|15
|292
|66 298
|Nordisk Film
|19
|Sentimental Value
|17.10.2025
|14
|263
|10 281
|Nordisk Film
|20
|Cancel
|8.10.2025
|14
|230
|166 331
|Nordisk Film