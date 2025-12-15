Ajankohtaista Top 20: Zootropolis 2 palasi listan kärkeen

15.12.2025

Viikonloppu tarjosi vain kaksi ensi-iltaa.

Animaatioelokuva Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 palasi kolmannella viikollaan listan kärkeen. 12 661 katsojaa viikonloppuna keränneen elokuvan katsojaluku putosi viime viikosta 39 %, mutta kärjessä viikko sitten debytoineella Five Nights at Freddy’s 2 pudotusta tuli peräti 70 %.

Ensi-illassa oli kaksi elokuvaa, joista molemmat on kuvattu Suomessa, mutta vain toinen on kotimainen. Kolilla kuvattu Brian Kirkin ohjaama ja Emma Thompsonin tähdittämä yhdysvaltalais-saksalainen Sydäntalvi keräsi 7 207 katsojaa ja avasi kolmantena.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli mm. vaatesuunnittelijana ja taiteilijana tunnetun Paola Suhosen ohjaama pitkä debyyttifiktio Keskiyön auringosta ikuisuuteen. Elokuva keräsi 15 teatterissa 57 katsojaa.

Vuoden 2025 vuosilistalla kymmenen katsotuimman joukossa on tällä hetkellä seitsemän kotimaista elokuvaa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Zootropolis 2 28.11.2025 113 12 661 79 018 Disney
2 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 97 8 133 45 941 Finnkino
3 Sydäntalvi 12.12.2025 123 7 207 7 421 Cinemanse
4 Tonttu 14.11.2025 97 4 550 48 178 Cinemanse
5 Nuremberg 28.11.2025 69 3 075 19 044 SF Studios
6 Sisu 2 22.10.2025 62 2 978 138 687 SF Studios
7 Wicked: For Good 21.11.2025 56 2 658 44 542 Finnkino
8 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 32 2 059 32 631 Nordisk Film
9 Yksityinen elämä 5.12.2025 56 1 956 7 687 Future Film
10 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 14.11.2025 65 1 777 48 582 Nelonen Media
11 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 49 1 423 137 610 Nelonen Media
12 Apua hiiret valtasivat talon 21.11.2025 44 885 9 593 Nordisk Film
13 Nämä pienet asiat 21.11.2025 48 863 14 433 Cinemanse
14 One Battle After Another 26.9.2025 17 721 71 202 Warner Bros.
15 Hobitti-trilogia 12.12.2025 7 579 579 Warner Bros.
16 The Running Man 14.11.2025 18 485 12 272 Finnkino
17 Bugonia 31.10.2025 12 405 15 109 Finnkino
18 Ella ja kaverit – Operaatio Saukko 10.10.2025 15 292 66 298 Nordisk Film
19 Sentimental Value 17.10.2025 14 263 10 281 Nordisk Film
20 Cancel 8.10.2025 14 230 166 331 Nordisk Film

 

