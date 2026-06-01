Toukokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Michael ja Paholainen pukeutuu Pradaan 2 olivat toukokuun katsotuimmat elokuvat

Toukokuu jatkoi kokonaiskatsojalukujen osalta näennäisesti tuttua linjaa. Kokonaiskatsojaluku oli 465 553 katsojaa eli hyvin samaa kokoluokkaa kuin maalis- ja huhtikuussa. Poikkeavaa kuitenkin oli se, että yleensä toukokuussa katsojaluvut ovat alkuvuoden kuukausia alhaisempia. Näin ei tapahtunut tänä vuonna. Katsojaluvut myös painottuivat hyvin vahvasti ulkomaisille elokuville. Kotimaisia elokuvia ei toukokuussa enää juurikaan tuotu ensi-iltaan eikä niitä myöskään katsottu. Kuukausilistan top 20:een mahtui vain yksi suomalainen elokuva: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli kuukauden 13. katsotuin. Kokonaisvertailussa toukokuun tulos oli 15 % parempi kuin vuosien 2023–2025 vastaava. Koronaa edeltävistä vuosista jäätiin kuitenkin vielä 17 %. Kuukausi oli joka tapauksessa vuoden ensimmäinen, jolloin ylitettiin kuukausitasolla viime vuosien vastaavat luvut eikä koronaa edeltävästä ajastakaan jääty kauaksi. Kotimaisten elokuvien osalta ei mennyt niin hyvin. Kokonaiskatsojamäärä oli 24 675 ja osuus 5,3 %. Viime vuosien toukokuun keskiarvosta jäätiin 59 % ja koronaa edeltävän viiden vuoden keskiarvosta peräti 68 %.

Kuukausilistan kärkikamppailu oli kohtuullisen tiukka. Koko kuukauden mukana kärkikamppailussa olleen kärkikaksikon kaksintaistelu meni huhtikuun loppupuolella ensi-iltaan tulleelle Michaelille. Elokuva keräsi toukokuussa 89 103 katsojaa, kun vappupäivänä ensi-iltaan tullut Paholainen pukeutuu Pradaan 2 jäi siitä 2 749 katsojan päähän. Vajaat kaksi viikkoa sitten ensi-iltaan tullut uusi Star Wars -elokuva The Mandalorian & Grogu ehti kerätä 41 387 katsojaa, mikä riitti kolmanteen sijaan. Viimeiset kolme päivää listaa hallinnut Backrooms oli kuukauden kuudenneksi katsotuin.

Michael oli kuukauden katsotuin elokuva, mutta kaksi elokuvaa keräsi sitä enemmän päivän katsotuimman elokuvan titteleitä. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 oli katsotuin kymmenenä päivänä. Kuun loppupuolella ensi-iltansa saanut The Mandalorian & Grogu yhdeksänä päivänä ja Michael kahdeksana. Viimeiset kolme päivää listaa hallitsi Backrooms, jonka ensi-ilta perjantain tulos oli kuukauden ylivoimaisesti korkein päivätulos ja ainoa, joka ylitti 10 000 katsojan rajan. Yhtenä päivänä katsotuin oli musiikkidokumentti Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D).