Ajankohtaista Toukokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Toukokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

1.6.2026

Michael ja Paholainen pukeutuu Pradaan 2 olivat toukokuun katsotuimmat elokuvat

Toukokuu jatkoi kokonaiskatsojalukujen osalta näennäisesti tuttua linjaa. Kokonaiskatsojaluku oli 465 553 katsojaa eli hyvin samaa kokoluokkaa kuin maalis- ja huhtikuussa. Poikkeavaa kuitenkin oli se, että yleensä toukokuussa katsojaluvut ovat alkuvuoden kuukausia alhaisempia. Näin ei tapahtunut tänä vuonna. Katsojaluvut myös painottuivat hyvin vahvasti ulkomaisille elokuville. Kotimaisia elokuvia ei toukokuussa enää juurikaan tuotu ensi-iltaan eikä niitä myöskään katsottu. Kuukausilistan top 20:een mahtui vain yksi suomalainen elokuva: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli kuukauden 13. katsotuin. Kokonaisvertailussa toukokuun tulos oli 15 % parempi kuin vuosien 2023–2025 vastaava. Koronaa edeltävistä vuosista jäätiin kuitenkin vielä 17 %. Kuukausi oli joka tapauksessa vuoden ensimmäinen, jolloin ylitettiin kuukausitasolla viime vuosien vastaavat luvut eikä koronaa edeltävästä ajastakaan jääty kauaksi. Kotimaisten elokuvien osalta ei mennyt niin hyvin. Kokonaiskatsojamäärä oli 24 675 ja osuus 5,3 %. Viime vuosien toukokuun keskiarvosta jäätiin 59 % ja koronaa edeltävän viiden vuoden keskiarvosta peräti 68 %.

Kuukausilistan kärkikamppailu oli kohtuullisen tiukka. Koko kuukauden mukana kärkikamppailussa olleen kärkikaksikon kaksintaistelu meni huhtikuun loppupuolella ensi-iltaan tulleelle Michaelille. Elokuva keräsi toukokuussa 89 103 katsojaa, kun vappupäivänä ensi-iltaan tullut Paholainen pukeutuu Pradaan 2 jäi siitä 2 749 katsojan päähän. Vajaat kaksi viikkoa sitten ensi-iltaan tullut uusi Star Wars -elokuva The Mandalorian & Grogu ehti kerätä 41 387 katsojaa, mikä riitti kolmanteen sijaan. Viimeiset kolme päivää listaa hallinnut Backrooms oli kuukauden kuudenneksi katsotuin.

Michael oli kuukauden katsotuin elokuva, mutta kaksi elokuvaa keräsi sitä enemmän päivän katsotuimman elokuvan titteleitä. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 oli katsotuin kymmenenä päivänä. Kuun loppupuolella ensi-iltansa saanut The Mandalorian & Grogu yhdeksänä päivänä ja Michael kahdeksana. Viimeiset kolme päivää listaa hallitsi Backrooms, jonka ensi-ilta perjantain tulos oli kuukauden ylivoimaisesti korkein päivätulos ja ainoa, joka ylitti 10 000 katsojan rajan. Yhtenä päivänä katsotuin oli musiikkidokumentti Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D).

  Elokuva Katsojat toukokuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Michael 89 103 135 665 22.4.2026 Antoine Fuqua US / GB Finnkino FI
2 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 86 354 90 958 1.5.2026 David Frankel US WDS FI
3 The Mandalorian & Grogu 41 387 41 387 20.5.2026 Jon Favreau US WDS FI
4 The Super Mario Galaxy Movie 24 114 140 020 1.4.2026 Aaron Horvath, Michael Jelenic US / JP Finnkino FI
5 Operaatio Ave Maria 18 950 127 325 20.3.2026 Phil Lord, Christopher Miller US SF FI
6 Backrooms 18 652 18 652 29.5.2026 Kane Parsons US / CA NDSK_FI
7 Obsession 17 926 17 926 13.5.2026 Curry Barker US Finnkino FI
8 Lammasetsivät 15 122 15 122 8.5.2026 Kyle Balda IE / GB / DE / US SF FI
9 Bamse ja meren salaisuus 12 231 12 297 13.5.2026 Christian Ryltenius SE NDSK_FI
10 Calle Málaga – muistojeni katu 11 173 11 173 8.5.2026 Maryam Touzani FR / MA / ES / DE / BE Future Film
11 Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D) 11 143 11 143 8.5.2026 James Cameron, Billie Eilish US Finnkino FI
12 In the Grey – Miljardikeikka 9 986 9 986 13.5.2026 Guy Ritchie GB / US NDSK_FI
13 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 9 375 72 184 27.3.2026 Jarno Laasala FI Finnkino FI
14 Father Mother Sister Brother 8 834 9 565 29.4.2026 Jim Jarmusch GB / US / IT / FR / IE / DE Cinemanse
15 Mortal Kombat II 8 468 8 468 15.5.2026 Simon McQuoid US WB FI
16 Iron Maiden: Burning Ambition 7 508 7 508 8.5.2026 Malcolm Venville US / GB Finnkino FI
17 Primavera 7 012 15 799 17.4.2026 Damiano Michieletto IT / FR Mondo
18 The Drama 5 955 33 228 2.4.2026 Kristoffer Borgli US NDSK_FI
19 Pets on a Train 4 972 7 827 24.4.2026 Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy FR / US Cinemanse
20 Hokum 4 608 4 608 22.5.2026 Damian Mc Carthy IE / AE / US Cinemanse