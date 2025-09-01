Ajankohtaista Vähemmistöyhteistuotanto Redoubt ensi-illassa San Sebastianissa

Vähemmistöyhteistuotanto Redoubt ensi-illassa San Sebastianissa

1.9.2025

John Skoogin ohjaama elokuva on seitsemän maan välinen yhteistuotanto.

Kuva: Ita Zbroniec-Zajt / Plattform Produktion

Redoubt, alkuperäiseltä nimeltään Värn, on valittu espanjalaisen San Sebastianin elokuvafestivaalin New Directors -kilpailuun. Ohjaajiensa ensimmäisille tai toisille pitkille elokuville tarkoitetun kilpailun pääpalkinto on arvoltaan 50 000 euroa.

Redoubt on ruotsalaisohjaaja John Skoogin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva. Kylmän sodan aikaan sijoittuvassa elokuvassa maanviljelijä Karl-Göran Persson (Denis Lavant) vahvistaa taloaan suojaamaan maailmalta, mikä aiheuttaa kitkaa kyläläisten keskuudessa.

Elokuvasäätiön tuotantotukea saanut Redoubt on Ruotsin, Tanskan, Alankomaiden, Puolan, Suomen, Iso-Britannian ja Sveitsin välinen yhteistuotanto. Suomesta näyttelijäkaartissa nähdään Hannu-Pekka Björkman. Elokuvan leikkauksesta vastaa Jussi Rautaniemi ja maskeeraussuunnittelusta Clara Bourgeot. Suomalaiset osatuottajat ovat Misha Jaari ja Mark Lwoff tuotantoyhtiö Bufosta.

Festivaalin verkkosivut

