Viikonloppuna palkintoja Annecysta ja Transsilvaniasta

Suomalaiselokuvilla pyyhki hyvin kesäkuun kansainvälisillä festivaaleilla.

Huomattavin animaatioelokuvafestivaali Ranskan Annecyssa päättyi suomalaisittain hienosti: Heta Jäälinojan ohjaama lyhytanimaatio Nun or Never! sai France TV -palkinnon sekä yleisöpalkinnon lyhytelokuvien sarjassa. Elokuva kertoo nunnaluostarista, jonka harmonia rikkoutuu, kun yksi nunnista löytää miehen puutarhasta. Animaatioelokuvan on tuottanut Jani Lehto Böhle Studios -tuotantoyhtiölle.

Romanian Transsilvania International Film Festivalilla Tia Kouvon ohjaama Mummola sai tuomariston erikoispalkinnon, joka on arvoltaan 1500 euroa. Palkintoa sponsoroi Cemacon. Tuomaristo kehui Kouvon esikoiselokuvan ihmissuhdedynamiikan kuvausta sekä kuivaa huumoria. Elokuvan ovat tuottaneet Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamulle. Mummolan ensi-ilta Suomessa on marraskuussa.

Transsilvanian festivaalilla oli laaja pohjoismaisen elokuvan fokus, jossa esitettiin Mummolan lisäksi viisi muuta uudempaa suomalaiselokuvaa sekä yksi klassikkoelokuva.

