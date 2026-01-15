Yhteispohjoismainen NARD-hanke alkaa keräämään elokuvien kansainvälisiä myyntitilastoja

Suomen elokuvasäätiö ja muut pohjoismaiset elokuvainstituutit (The Five Nordics) ovat aloittaneet yhteistyön tanskalaisen European Collection Agency A/S:n (ECA) kanssa pohjoismaisten elokuvien kansainvälisten myyntitilastojen keräämiseksi NARD -tietokantaan (Nordic Anonymized Revenue Database).

Kattavat ja luotettavat tilastot kotimaisten elokuvien kansainvälisistä myyntituloista auttavat julkisia rahoittajia kehittämään kaupallisen jakelun tuki-instrumentteja ja kohdentamaan kansainvälistä promootiota. Kansainvälisen tulonmuodostuksen seuranta tuo myös näkyväksi koko audiovisuaalisen alan kasvupotentiaalia ja on keskeinen mittari alan kehitykselle.

ECA kokoaa ja rekisteröi pohjoismaisten elokuvien myyntitilastot suoraan niiden jakelijoilta ja myyntiagenteilta. Tilastointi kattaa Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea saaneet hankkeet, jotka ovat olleet kansainvälisessä kaupallisessa levityksessä, myös takautuvasti.

Kansainvälisten jakelutietojen kerääminen sisältyy Suomen elokuvasäätiön ja tuotantoyhtiön väliseen tuotantotukisopimukseen.

Kaikki rekisteröidyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käytetään vain tilastollisiin analyyseihin, joissa yksittäisiä nimikkeitä ei voi tunnistaa.

Lisätietoja:

Petri Peltonen

Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija

p. 09 6220 3034

petri.peltonen@ses.fi