Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 nappasi ykkössijan.
Ensi-illassa oli seitsemän elokuvaa.
Jared Bushin ja Byron Howardin ohjaama animaatioelokuva Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 26 059 katsojaa ja avasi ylivoimaisena ykkösenä. Ensimmäinen Zootropolis – Eläinten kaupunki (2016) keräsi aikoinaan 146 519 katsojaa.
Toiseksi korkein ensi-ilta oli sijalle viisi yltänyt James Vanderbiltin ohjaama Nürnbergin oikeudenkäynteihin sijoittuva yhdysvaltalaiselokuva Nuremberg. Se keräsi 4 785 katsojaa.
Näyttelijänä paremmin tunnettu Scarlett Johansson debytoi pitkän elokuvan ohjaajana elokuvalla Eleanor the Great. Pääosissa nähdään 96-vuotta täyttänyt June Squibb sekä Erin Kellyman. Elokuva keräsi 1 187 katsojaa ja oli yhdestoista.
Derek Cianfrancen Roofman – Kattokeikkailija keräsi 976 katsojaa ja oli kolmastoista. Elokuva nähtiin toissaviikolla Night Visions -festivaalilla. Festivaalin luvut eivät ole vielä elokuvasäätiön tiedossa eikä niitä ole mukana elokuvan kokonaiskatsojaluvuissa.
Lisäksi Top 20:n ulkopuolelta löytyi peräti kolme ensi-iltaa. David Freynen ohjaama Eternity keräsi 250 katsojaa 19 teatterissa ja Penelope Spheerisin ohjaama musiikkidokumenttielokuva The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years vuodelta 1988 neljässä teatterissa 30 katsojaa.
Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Oskari Pastilan ohjaama dokumenttielokuva The AlphabetMan. Se keräsi kolmessa teatterissa 178 katsojaa. Seurantadokumenteista tunnetun Pastilan katsotuin elokuva on ollut satiiriseksikin luonnehdittu koripallodokumentti Täynnä tarmoa (2009), joka keräsi levityksessä 1 389 katsojaa.
Viikonlopun katsotuin kotimainen elokuva oli pientä uutta nostetta saanut Sisu 2. Kolmannella sijalla pysytellyt elokuva avasi viikko sitten USA:n kuudenneksi katsotuimpana. Se ja asian laaja uutisointi on näkynyt myös Suomen katsojaluvuissa. Sama ilmiö tapahtui myös ensimmäisen Sisun kanssa. Ylipäätään Sisu 2 on kerännyt hyvin samassa tahdissa katsojia kuin ensimmäinen Sisu. Alla kuvaaja elokuvien 40 ensimmäisen päivän päiväkohtaisista katsojalukukertymistä. Erilainen rytmitys kasvupyrähdyksissä johtuu siitä, että Sisu 2 tuli ensi-iltaan keskiviikkona, kun ensimmäinen Sisu sai ensi-iltansa perjantaina.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|115
|26 059
|26 059
|WDS FI
|2
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|87
|7 218
|31 027
|Finnkino FI
|3
|Sisu 2
|22.10.2025
|70
|5 120
|126 044
|SF FI
|Subzero Film Entertainment Oy
|4
|Tonttu
|14.11.2025
|98
|5 050
|33 679
|Cinemanse
|Oktober Oy
|5
|Nuremberg
|28.11.2025
|80
|4 785
|4 785
|SF FI
|6
|Syke-elokuva: Kipinöitä yössä
|14.11.2025
|92
|4 491
|38 912
|Finnkino FI
|Yellow Film & TV
|7
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|51
|3 655
|23 705
|NDSK_FI
|8
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|65
|2 382
|132 706
|Finnkino FI
|ICS Nordic
|9
|Nämä pienet asiat
|21.11.2025
|52
|1 991
|8 377
|Cinemanse
|10
|Apua, hiiret valtasivat talon!
|21.11.2025
|60
|1 339
|6 537
|NDSK_FI
|11
|Eleanor the Great
|28.11.2025
|55
|1 187
|1 409
|SF FI
|12
|Roofman
|28.11.2025
|52
|979
|1 080
|Cinemanse
|13
|The Running Man
|14.11.2025
|30
|979
|9 897
|Finnkino FI
|14
|One Battle After Another
|26.9.2025
|19
|864
|67 960
|WB FI
|15
|Jujutsu Kaisen: Execution
|21.11.2025
|26
|682
|4 233
|SF FI
|16
|Ella ja kaverit: Operaatio Saukko
|10.10.2025
|26
|642
|64 882
|NDSK_FI
|DON FILMS Oy
|17
|Cancel
|8.10.2025
|21
|600
|165 036
|NDSK_FI
|Solar Films Inc. Oy
|18
|Bugonia
|31.10.2025
|14
|569
|13 612
|Finnkino FI
|19
|Springsteen: Deliver Me From Nowhere
|31.10.2025
|15
|472
|21 065
|WDS FI
|20
|Sirat
|21.11.2025
|16
|346
|1 980
|Mondo