Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 nappasi ykkössijan.

Ensi-illassa oli seitsemän elokuvaa.

Jared Bushin ja Byron Howardin ohjaama animaatioelokuva Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 26 059 katsojaa ja avasi ylivoimaisena ykkösenä. Ensimmäinen Zootropolis – Eläinten kaupunki (2016) keräsi aikoinaan 146 519 katsojaa.

Toiseksi korkein ensi-ilta oli sijalle viisi yltänyt James Vanderbiltin ohjaama Nürnbergin oikeudenkäynteihin sijoittuva yhdysvaltalaiselokuva Nuremberg. Se keräsi 4 785 katsojaa.

Näyttelijänä paremmin tunnettu Scarlett Johansson debytoi pitkän elokuvan ohjaajana elokuvalla Eleanor the Great. Pääosissa nähdään 96-vuotta täyttänyt June Squibb sekä Erin Kellyman. Elokuva keräsi 1 187 katsojaa ja oli yhdestoista.

Derek Cianfrancen Roofman – Kattokeikkailija keräsi 976 katsojaa ja oli kolmastoista. Elokuva nähtiin toissaviikolla Night Visions -festivaalilla. Festivaalin luvut eivät ole vielä elokuvasäätiön tiedossa eikä niitä ole mukana elokuvan kokonaiskatsojaluvuissa.

Lisäksi Top 20:n ulkopuolelta löytyi peräti kolme ensi-iltaa. David Freynen ohjaama Eternity keräsi 250 katsojaa 19 teatterissa ja Penelope Spheerisin ohjaama musiikkidokumenttielokuva The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years vuodelta 1988 neljässä teatterissa 30 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Oskari Pastilan ohjaama dokumenttielokuva The AlphabetMan. Se keräsi kolmessa teatterissa 178 katsojaa. Seurantadokumenteista tunnetun Pastilan katsotuin elokuva on ollut satiiriseksikin luonnehdittu koripallodokumentti Täynnä tarmoa (2009), joka keräsi levityksessä 1 389 katsojaa.

Viikonlopun katsotuin kotimainen elokuva oli pientä uutta nostetta saanut Sisu 2. Kolmannella sijalla pysytellyt elokuva avasi viikko sitten USA:n kuudenneksi katsotuimpana. Se ja asian laaja uutisointi on näkynyt myös Suomen katsojaluvuissa. Sama ilmiö tapahtui myös ensimmäisen Sisun kanssa. Ylipäätään Sisu 2 on kerännyt hyvin samassa tahdissa katsojia kuin ensimmäinen Sisu. Alla kuvaaja elokuvien 40 ensimmäisen päivän päiväkohtaisista katsojalukukertymistä. Erilainen rytmitys kasvupyrähdyksissä johtuu siitä, että Sisu 2 tuli ensi-iltaan keskiviikkona, kun ensimmäinen Sisu sai ensi-iltansa perjantaina.