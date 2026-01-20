Ajankohtaista 10 Guldbagge-palkintoa kolmelle elokuvasäätiön tukemalle yhteistuotannolle

10 Guldbagge-palkintoa kolmelle elokuvasäätiön tukemalle yhteistuotannolle

20.1.2026

Näyttelijä Jessica Grabowsky ja maskeeraussuunnittelija Saara Räisänen palkittiin omissa kategorioissaan ruotsalaisella elokuvapalkinnolla.

Kuva: Jessica Grabowsky elokuvassa Valitut, Mimmo Hildén / Iris Film

Ruotsin elokuvainstituutin jakamat Guldbagge-elokuvapalkinnot vuoden 2025 elokuville julkistettiin eilen maanantaina 19.1.2026. Palkinnoista päättää vuosittain vaihtuva tuomaristo. Suomalaisia tekijöitä oli ehdolla useassa kategoriassa. Kolme elokuvasäätiön tukemaa vähemmistöyhteistuotantoa sai yhteensä 10 palkintoa.

Tarik Salehin ohjaama Eagles of the Republic oli palkintogaalan juhlituin kuudella Guldbaggella, mukaan lukien parhaan elokuvan palkinto. Saara Räisänen palkittiin elokuvasta parhaan maskeerauksen Guldbaggella.

Jon Blåhedin ohjaama Valitut sai kaksi palkintoa, joista toinen meni Jessica Grabowskylle parhaasta naispääosasta.

Maria Eriksson-Hechtin esikoisohjaus Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu sai kaksi palkintoa.

Eagles of the Republic ja Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu ovat Bufon yhteistuottamia, ja Valittujen yhteistuotantoyhtiö on Rabbit Films.

Lista palkituista

