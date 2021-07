Cannesin elokuvajuhlat alkaa tänään

Festivaalilla on mukana neljä elokuvasäätiön tukemaa tuotantoa.

Pääkilpasarjassa:

Hytti nro 6

Ohjaaja: Juho Kuosmanen

Ensiesitys lauantaina 10.7.

Kriitikoiden viikon kilpasarjassa:

Guled & Nasra

Ohjaaja: Khadar Ayderus Ahmed

Ensiesitys keskiviikkona 7.7.

Cinema for the Climate -erikoisnäytöksissä:

Invisible Demons

Ohjaaja: Rahul Jain

Ensiesitys maanantaina 12.7.

Kriitikoiden viikon voittajat julkistetaan keskiviikkona 14.7. ja pääkilpasarjan palkintogaala on lauantaina 17.7. Palkintogaalaa voi seurata netistä.

Guled & Nasra on yksi 31 festivaalilla esitettävästä elokuvasta, jolla on mahdollisuus voittaa ohjaajansa esikoiselokuvalle myönnettävä Camera d’Or -palkinto.

Festivaalin Un Certain Regard -sarjassa on mukana elokuvasäätiön tukema norjalaiselokuva The Innocents, jonka suomalainen yhteistuotantoyhtiö on Bufo. Un Certain Regardin palkinnot jaetaan perjantaina 16.7.

Suomalaisten ja muiden pohjoismaisten elokuvantekijöiden tunnelmia voi seurata Scandinavian Filmsin somekanavien kautta. Facebookissa on päivittäin noin klo 12 Suomen aikaa verkkolähetys Scandinavian Terracelta, ja myöhemmin parhaat palat tulevat katsottavaksi myös Instagramiin ja YouTubeen. Scandinavian Films on viiden pohjoismaisen elokuvainstituutin kattojärjestö, joka muun muassa promoaa pohjoismaista elokuvaa isoissa kansainvälisissä elokuvatapahtumissa.

