Kymmenen suomalaiselokuvaa Nordisk Panoraman kilpasarjoissa
Lisäksi mukana on viisi vähemmistöyhteistuotantoa. Festivaali järjestetään 17.–22.9.2026 Malmössä.
Kuva: Ruumiini rakkaus
Nordisk Panoraman neljään kilpasarjaan valituista elokuvista peräti yhdeksän on saanut elokuvasäätiön tuotantotukea. Dokumenttielokuvien kilpasarjassa puolet valituista elokuvista eli kuusi on elokuvasäätiön tukemia tuotantoja.
Kaikki elokuvasäätiön tukemat elokuvat ovat jo olleet kansainvälisessä ensi-illassa aiemmilla festivaaleilla. Esimerkiksi lyhytelokuvien kilpasarjassa nähtävä Jani Peltosen Elämä ja yö on yksi viimeaikaisia festivaalisuosikkeja: sitä on esitetty mm. Edinburghin, Lyypekin, Buenos Airesin ja Palm Springsin elokuvajuhlilla.
Mouka Filmillä on pitkien dokumenttielokuvien kilpailussa kaksi elokuvaa: Jukka Kärkkäisen ohjaama The Beauty of Errors – Kappale kauneinta Suomea sekä ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto Smugglaren. Lisäksi yhtiön tuottaja Juha Löppönen on ehdolla vuosittaiseen Pohjoismaisen tuottajan palkintoon.
Suomalaistuotannot Nordisk Panoraman kilpasarjoissa
Pitkät dokumenttielokuvat
Pääpalkinto 11 000 euroa
- Anssi Kasitonnin maailma, ohj. Sami Sänpäkkilä
- The Beauty of Errors – Kappale kauneinta Suomea, ohj. Jukka Kärkkäinen / tuotanto: Mouka Films
- The Secret Reading Club of Kabul, ohj. Shakiba Adil, Elina Hirvonen / tuotanto: Yellow Film & TV
- Almost Forever, ohj. Lia Hietala, Hannah Reinikainen / suomalainen vähemmistöyhteistuottaja: napafilms
- Homesick, ohj. Taekyung Tanja Inwol Sørensen / suomalainen vähemmistöyhteistuottaja: Euphoria Film
- Smugglaren, ohj. Sylvelin Måkestad / suomalainen vähemmistöyhteistuottaja: Mouka Filmi
- Turskakylä, ohj. Guro Saniola Bjerk / suomalainen vähemmistöyhteistuottaja: Wacky Tie Films
Lyhytelokuvat
Pääpalkinto 5000 euroa
- Elämä ja yö, ohj. Jani Peltonen / tuotanto: Making Movies
- Häivähdys paratiisia, ohj. Perttu Inkilä
- Liian sininen taivas, ohj. Risto-Pekka Blom
- Please, ohj. Anna Mantzaris / suomalainen vähemmistöyhteistuottaja: Böhle Studios
New Nordic Voice
Pääpalkinto 5000 euroa
- I Am a River, ohj. Heidi Piiroinen
- Limerenssi, ohj. Jasmin Gummerus
Young Nordic
Pääpalkinto 1500 euroa
- Ruumiini rakkaus, ohj. Carmen Baltzar / tuotanto: Kenno Filmi
- Muistan sinut, ohj. Marjo Viitala