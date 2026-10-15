Syksyn festivaaliuutisia

Suomalaiset elokuvat kiertävät ahkeraan kansainvälisiä festivaaleja.

Kuva yllä: lyhytelokuvasta Kaineus. Kuvaaja: Aku Koskinen / Elokuvayhtiö Aamu.

Vinski 2:lle palkinto Schlingelistä

Juha Wuolijoen ohjaama koko perheen elokuva Vinski 2, kansainväliseltä nimeltään Vinski and the Viking Treasure, on voittanut Saksan Schlingelissä Eurooppalaisen lastenelokuvapalkinnon. 31. kertaa Chemnitzissä järjestettävä festivaali kuuluu keskeisiin eurooppalaisiin lastenelokuvatapahtumiin. Vinski 2:n on tuottanut Wuolijoen Snapper Films.

Schlingelin festivaali järjestettiin 2.–10.10.2026.

Hetki ennen valoa avasi Varsovassa

Klaus Härön ohjaama draama Hetki ennen valoa sai kansainvälisen ensi-iltansa Varsovan elokuvajuhlilla. Elokuva on mukana festivaalin Animus – Cinema of Values -sarjassa, joka keskittyy yleismaailmallisia arvoja käsitteleviin elokuviin.

Hetki ennen valoa on Härön kymmenes pitkä näytelmäelokuva ja neljäs yhteistyö tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan juhlivan Making Movies -yhtiön kanssa.

Varsovan elokuvajuhlat järjestetään 9.–18.10.2026.

Lyhytelokuva Kaineus käynnistää festivaalimatkansa

August Joensalon ohjaama ja yhdessä Aarni Pieskin kanssa käsikirjoittama Kaineus saa maailmanensi-iltansa Uppsalan lyhytelokuvafestivaalin kansainvälisessä kilpasarjassa. Elokuvayhtiö Aamun tuottama lyhytfiktio on valittu myös Leedsin kansainvälisen elokuvafestivaalin kilpasarjaan sekä Lyypekin pohjoismaiselle elokuvafestivaalille.

Elokuvassa Kainis näkee Kaineuden punk-lavalla, ja tietää heti haluavansa tämän itselleen. Himo, kateus ja kipu kietoutuvat toisiinsa kun Kainis metsästää Kaineutta, ja omaa todellista itseään.

Uppsalan kansainvälisessä kilpasarjassa on myös Jukka Kärkkäisen Puskee veemäiseen paikkaan, Heidi Piiroisen I am a River ja Viena Kytöjoen Munkki. Lisäksi festivaali esittää Suomesta mm. Eija-Liisa Ahtilan varhaisia teoksia.

Uppsalan lyhytelokuvafestivaali järjestetään 19.–25.10.2026. Leedsin elokuvajuhlat järjestetään 29.10.–15.11.2026.

12 suomalaiselokuvaa Lyypekissä

Lyypekin pohjoismainen elokuvafestivaali järjestetään jo 68. kertaa. Pitkien elokuvien kilpasarjassa on Suomesta Klaus Härön Hetki ennen valoa ja Markus Lehmusruusun Orava. Dokumenttielokuvien kilpailuun valittiin Jukka Kärkkäisen Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors sekä Markku Heikkisen Pohjoinen intohimo.

Lisäksi festivaalilla nähdään kahdeksan suomalaista lyhytelokuvaa, kaksi draamasarjaa ja kaksi immersiivistä teosta, kts. lisätiedot ohjelmistosivulta.

Lyypekin pohjoismainen elokuvafestivaali järjestetään 4.–8.11.2026.

Suomalaishanke IDFA Forumiin

Syyskuun lopulla kerroimme Amsterdamin dokumenttielokuvafestivaalille IDFAan valituista elokuvista – lyhytelokuvien kilpasarjassa on mukana Jan Ijäksen PICNIC – In Light Invisible to the Human Eye sekä vähemmistöyhteistuotanto The Bus of Broken Hearts ja muussa ohjelmistossa esitetään Pirjo Honkasalon klassikko Melancholian 3 huonetta.

Festivaalin rahoitustapahtumassa IDFA Forumissa on pitchaamassa suomalaishanke. 859 hakijan joukosta mukaan valikoitui August Joensalon This body is my final address. Elokuvaa tuottaa Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamusta. Omaelämäkerrallinen pitkä dokumenttielokuva on saanut elokuvasäätiön kehittämistukea.

IDFA järjestetään 12.–22.11.2026 Amsterdamissa.

Yön lapsi BFI London Film Festivalilla

Berlinalen kilpasarjassa helmikuussa maailmanensi-iltansa saanut Hanna Bergholmin ohjaama Yön lapsi on saanut Iso-Britanniassa ensi-iltansa arvostetulla BFI London Film Festivalilla. Komeetan tuottama elokuva on levinnyt tänä vuonna valkokankaille jo mm. Tsekissä, Meksikossa, Slovakiassa ja Turkissa. Pohjois-Amerikassa ja Iso-Britanniassa Yön lapsen levittää kauhu- ja genre-elokuvaan erikoistunut suoratoistoalusta Shudder.

BFI London Film Festival on käynnissä 7.–18.10.2026.

Vähemmistöyhteistuotanto Good Girls ensi-illassa Ji.hlavassa

Puolalaislähtöisen Ania Winiarskan ohjaama ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto Good Girls saa ensi-iltansa Tsekin Jihlavassa järjestettävällä dokumenttielokuvafestivaalilla. Elokuva kertoo puolalaisista, laitosympäristössä asuvista teinitytöistä, joista yritetään kasvattaa kunnon kansalaisia.

Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneen Good Girlsin on äänisuunnitellut Juuso Oksala ja sen suomalainen yhteistuottaja on Tekele Productions.

Ji.hlavan ohjelmistossa on myös lyhytelokuvat I am a River (ohj. Heidi Piiroinen) ja Ad Infinitum (ohj. Seppo Renvall).

Ji.hlava International Documentary Film Festival järjestetään 23.10.–1.11.2026.