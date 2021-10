Tarinoita ystävyydestä ja ympäristökatastrofista – Suomalaista lastenelokuvaa syksyn elokuvafestivaaleilla

Suomalainen lastenelokuva matkaa tänä syksynä Eurooppaan, kun saksalaisilla Schlingel-festivaaleilla esitetään Juha Wuolijoen elokuva Vinski ja näkymättömyyspulveri ja alankomaalaisilla Cinekid-festivaaleilla puolestaan Taavi Vartian ohjaama Pertsa ja Kilu sekä Marja Pyykön Sihja – kapinaa ilmassa. Suomalainen lastenelokuva päivittää kirjallisuuden klassikoita tähän päivään, koskettaa ystävyyden ja yksinäisyyden kaltaisia universaaleja teemoja sekä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten ekologista kriisiä.

Wuolijoen Vinski ja näkymättömyyspulveri perustuu jo 1954 ilmestyneeseen Aapelin Koko kaupungin Vinski –kirjaan. Elokuva sijoittuu kuvitteelliseen Hömpstadin kaupunkiin, jota rikosaalto riivaa. Tarinan protagonisti Vinski (Kuura Rossi) saa salaperäiseltä apteekkarilta (Martti Suosalo) pulveria, joka muuttaa hänet näkymättömäksi. Näkymättömällä supersankarilla olisi mahdollisuus ratkaista kaupunkia piinaavan rikosaallon arvoitus, mutta aikuisten maailma ei välttämättä tue Vinskin tavoitteita. Etenkään kun tämän äidin (Pirjo Heikkilä) tuore kumppani (Mikko Leppilampi) sattuu työskentelemään turvallisuusalalla. Suomessa Vinski saapuu elokuvateattereihin 22.12.

Schlingel (suomeksi riiviö) järjestetään jo 26. Kertaa Saksan Chemnitzissä. Cinekid on puolestaan Euroopan suurin lasten ja nuorten elokuvaan keskittyvä festivaali, joka levittäytyy 40 lokaatioon halki Alankomaiden. Amsterdamissa nähdään jo Suomessa ensi-iltansa saanut Pertsa ja Kilu (kansainväliseltä nimeltään Finders of the Lost Yacht). Väinö Riikkilän teokseen perustuva elokuva saa alkunsa, kun pääsankarit pelastavat merestä pankkirosvon. Tästä alkaa erilaisten kommellusten vyyhti, johon kietoutuu muun muassa huvijahti ja meren pohjassa makaava aarre.

Selviytyäkseen haasteista tarvitsevat Pertsa (Olavi Kiiski) ja Kilu (Oskari Mustikkaniemi) avukseen myös moninaisen ystävien joukon. Keskeisenä teemana on kaksikon ystävyys, joka on välillä myös koetuksella. Koettelemukset ovat kuitenkin omiaan vahvistamaan ystävysten välistä luottamusta.

Amsterdamissa nähdään myös jo kansainvälistä huomiota herättänyt Sihja – kapinaa ilmassa (Sihja, the Rebel Fairy). Elokuva kertoo kaupunkilaislapsen Alfredin (Justus Hentula) ja auton takakonttiin ilmestyvän keijun Sihjan (Elina Patrakka) ystävyydestä. Tuoreet ystävykset tempautuvat seikkailuun, kun kaupungin kaduille alkaa ilmestyä kuolleita lintuja. Yksinäisyyden ja ystävyyden lisäksi elokuvassa käsitellään varsin ajankohtaista ympäristösuojelun teemaa. Sihja – kapinaa ilmassa on esitetty Giffonin elokuvajuhlilla Italiassa ja Malmön BUFF-lastenelokuvafestivaalilla, jossa Sihjaa näyttelevä Patrakka palkittiin. Suomessa elokuva saa ensi-iltansa 22. joulukuuta.

Schlingel International Film Festival 9.–16.10.

Cinekid Festival 13.–31.10.