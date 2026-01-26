Veera Lamminpään Mereneläviä ja Outolinnut esillä Clermont-Ferrandissa

Joulukuussa tuotantotukea saanut Outolinnut pääsi ainoana pohjoismaisena hankkeena yhteistuotantofoorumi Euro Connectioniin.

Kuva: Mereneläviä

Lyhytelokuvavuoden eurooppalainen kärkitapahtuma, Clermont-Ferrandin kansainvälinen lyhytelokuvafestivaali järjestetään 48. kertaa Ranskassa 31.1.–8.2.2026. Festivaali kerää kaupunkiin vuosittain noin 170 000 kävijää, ollen Cannesin elokuvajuhlien jälkeen merkittävin ranskalainen elokuvafestivaali.

Elokuvasäätiö osallistuu Clermont-Ferrandin lyhytelokuvamarkettiin osana pohjoismaisten elokuvainstituuttien The Five Nordics -yhteistyötä.

Festivaalin ohjelmistossa nähdään Veera Lamminpään lyhytanimaatio Mereneläviä, joka esitetään European Short Film Audience Award -näytöksessä. Aalto-yliopiston lopputyönä valmistunut elokuva voitti keväällä parhaan lyhytelokuvan Jussi-palkinnon sekä Risto Jarva -palkinnon ja neljä muuta palkintoa tai kunniamainintaa Tampereen elokuvajuhlilla. Lisäksi Lamminpää valittiin viime kesänä Karlovy Varyn festivaalin ja European Film Promotionin Future Frames -ohjelmaan.

Lamminpään seuraava elokuva, tuotannossa oleva Outolinnut on mukana lyhytelokuvien yhteistuotantofoorumi Euro Connectionissa. Elokuvaa tuottavat Janne J. Vanhanen ja Jenni Pulli tuotantoyhtiö Rata Motionista. Surrealistisessa musikaalissa täytetyt linnut heräävät lauluun koulun vitriineissä.

Festivaalin sivut