Vuoden kolmannella kierroksella 12 hankkeelle tuotantotuki

Elokuvasäätiön hallitus teki syyskuun toisessa päätöskokouksessa 226 päätöstä, joista 51 oli myönteisiä. Tukea haettiin 17 724 361 euroa ja myönnettiin yhteensä 3 256 700 euroa.

Kuva: napafilms sai tuotantotukea dokumenttielokuvalle Näkymätön kansa. Kuvaaja: Hallstein Guthu.

Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahat

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty / haettu (€) Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahat 5/37 14 % 28 000 € / 258 000 €

Aiheina käsikirjoitusapurahan saaneissa hankkeissa on mm. Jäätävä polte -elokuva, skeittaus ja demokratia.

Kolmannen kierroksen fiktioelokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahoista tiedotettiin lokakuun alussa.

Tuotannon tuet

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty / haettu (€) Kehittämistuki 32/138 23 % 828 700 € / 3 834 341 € Tuotantotuki 12/49 24 % 2 375 000 € / 13 589 000 €

Kehittämistukea sai 16 dokumenttielokuvaa ja yksi dokumenttisarja, viisi draamasarjaa sekä 10 pitkää fiktioelokuvaa, joista kaksi on animaatioita. Ohjaajina kehittämistukea saaneissa hankkeissa on mm. Anna Dahlman, Mikko Mäkelä, Oskari Sipola, Iiris Härmä ja Klaus Welp.

Tuotantotukea sai kolme pitkää fiktioelokuvaa, seitsemän dokumenttielokuvaa ja kaksi lyhytelokuvaa. Kaksi dokumenttielokuvista on kansainvälisiä vähemmistöyhteistuotantoja.

Hiljattain vuoden pohjoismaisena dokumenttielokuvatuottajana palkittu Juha Löppönen sai tuotantotuen Mouka Filmin dokumenttielokuvalle Terveet Kädet. Hardcore punk -yhtyettä seuraavan elokuvan ohjaavat Jukka Kärkkäinen ja Otso Alanko.

Einari Paakkanen ohjaa dokumenttielokuvan Näkymätön kansa suomalaisjuurisesta kveenikulttuurista Norjassa. Tuotantoyhtiö on napafilms.

Mari Rantasila ohjaa Tua Harnon käsikirjoituksesta pitkän fiktioelokuvan Mielikuvituspoikaystävä. Yellow Film & TV:n tuottama elokuva perustuu Henriikka Rönkkösen kirjaan.

Dionysos Films tuottaa pelimaailmaan sijoittuvan pitkän fiktion Elektra Reeta Ruotsalaisen käsikirjoituksesta. Elokuva on ohjaaja Elisa Kujalan esikoispitkä.

Solar Films sai tuotantotukea Tuukka Temosen ohjaamalle jatko-osalle Cancel 2, joka tulee ensi-iltaan tammikuussa.

Esitys ja levitys

Markkinointi- ja levitystukea haettiin tällä kierroksella vain kahdelle elokuvalle. Pirkanmaan elokuvakeskus sai yhteensä 25 000 euroa dokumenttielokuvien Anna mennä, Catlyn! sekä Minä ja Riikka Purra levittämiseen ja markkinointiin kotimaassa.

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