Kuluttajatutkimus kotimaisten koko perheen elokuvien katsomistottumuksista ja vaikutuksista on julkaistu

Ella ja kaverit – Operaatio Saukko, Kuva: Cata Portin, Don Films Oy 2024

Kotimaiseen koko perheen elokuvaan suhtaudutaan erittäin myönteisesti ja sitä käydään katsomassa elokuvateatterissa jo hyvin nuorena, selviää uudessa tutkimuksessa.

Taloustutkimus toteutti kaksi toisiinsa limittyvää tutkimusta Suomen elokuvasäätiön toimeksiannosta. Tutkimukset käsittelivät 7–15- ja 16–45-vuotiaiden kotimaisten lasten elokuvien katselua lapsuudessa ja nykyään sekä tarkasteli vaikutuksia mielikuvaan kotimaisesta elokuvasta.

7–15-vuotiaille suunnatun tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, onko ensimmäisen elokuvateatterikäynti siirtynyt myöhempään ikään, ts. oliko koronalla vaikutusta, kuinka usein 7–15-vuotiaat lapset käyvät elokuvateattereissa, mitkä ovat 7−15–vuotiaiden lasten mielikuvat kotimaisesta elokuvasta tällä hetkellä, mitä elokuvateatterit voisivat tehdä houkutellakseen lisää lapsia elokuvateattereihin ja kuinka lasten vanhemmat suhtautuvat lasten ikärajoihin.

16–45-vuotiaille suunnatun tutkimuksen päätarkoituksena taas oli selvittää, ovatko lapsena nähdyt kotimaiset lastenelokuvat vaikuttaneet mielikuvaan kotimaisesta elokuvasta, mikä on ollut lapsuuden elokuvien vaikutus elokuvien katsomiseen aikuisiällä, mitkä ovat vastaajien mielikuvat kotimaisesta elokuvasta tällä hetkellä ja minkälaisia elokuvia vastaajat toivoisivat näkevänsä.

Vastaajilta kysyttiin myös mm. mielikuvia kotimaisesta lasten elokuvasta ja siitä minkä ikäisenä hän on käynyt ensimmäistä kertaa elokuvateatterissa.

Elokuvien katsomistottumukset -kuluttajatutkimuksiin osallistui yhteensä 1 365 ihmistä (657 ja 708) Manner-Suomesta.

Tutkimuksessa tarkennettiin joitakin kysymyksiä, joita oli tarkasteltu vuoden 2024 kuluttajatutkimuksessa. Edellinen lasten elokuviin keskittynyt tutkimus on Suomen elokuvasäätiössä tehty vuonna 2015.

Tämän jälkeen kotimainen koko perheen elokuva on vakiinnuttanut paikkansa yhä vahvemmin merkittävänä osana katsotuimpia elokuvagenrejä elokuvateattereissa ja ylipäätään. Viime viikolla SES:n sivuilla julkaistiin Petri Peltosen kirjoittama laaja artikkeli kotimaisten koko perheen elokuvien katsojaluvuista.

Tutkimusten päätulokset:

Kotimaisiin elokuviin suhtaudutaan myönteisesti. Erityisesti lapsien suhtautuminen on erittäin myönteistä. Se, että elokuvia tehdään suomen kielellä, koetaan erittäin tärkeäksi. Väittämään ainakin jokseenkin samaa mieltä vastasi lapsivastaajista 87 % ja 16–45-vuotiaista 79 %.

Erityisesti lapsien suhtautuminen on erittäin myönteistä. Se, että elokuvia tehdään suomen kielellä, koetaan erittäin tärkeäksi. Väittämään ainakin jokseenkin samaa mieltä vastasi lapsivastaajista 87 % ja 16–45-vuotiaista 79 %. Monet käyvät elokuvateatterissa ensimmäistä kertaa jo hyvin nuorena. 16–45-vuotiaista kolmannes oli käynyt elokuvateatterissa jo alle 7-vuotiaana ja 84 % viimeistään ala-asteen aikana. 7–15-vuotiasta peräti 70 % ilmoitti käyneensä elokuvateatterissa ensi kertaa alle 7-vuotiaana.

16–45-vuotiaista kolmannes oli käynyt elokuvateatterissa jo alle 7-vuotiaana ja 84 % viimeistään ala-asteen aikana. 7–15-vuotiasta peräti 70 % ilmoitti käyneensä elokuvateatterissa ensi kertaa alle 7-vuotiaana. Kotimaisten elokuvien laajempi tarjonta on vaikuttanut elokuvien katsomiseen positiivisesti. 16–24-vuotiaat ovat katsoneet vanhempia ikäluokkia useammin kotimaisia elokuvia ja erityisesti kotimaisia lasten elokuvia lapsuudessaan. Heillä on ollut huomattavasti enemmän lapsille suunnattua kotimaista tarjontaa kuin aiemmille ikäluokille.

16–24-vuotiaat ovat katsoneet vanhempia ikäluokkia useammin kotimaisia elokuvia ja erityisesti kotimaisia lasten elokuvia lapsuudessaan. Heillä on ollut huomattavasti enemmän lapsille suunnattua kotimaista tarjontaa kuin aiemmille ikäluokille. Pienet lapset katsovat vähintään yhtä mieluusti kotimaisia kuin ulkomaisia elokuvia. Vanhemmat lapset suosivat ulkomaisia elokuvia, kuten myös 16–24-vuotiaat. Toisaalta edellä mainittujen ikäluokkien suhtautuminen kotimaiseen elokuvaan on vanhempia myönteisempää, joten iän karttuessa kotimaisia elokuvia saatetaan suosia jopa nykyaikuisia enemmän. Nuorten ja nuorten aikuisten kotimaisten elokuvien katsominen on yleisempää kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Vanhemmat lapset suosivat ulkomaisia elokuvia, kuten myös 16–24-vuotiaat. Toisaalta edellä mainittujen ikäluokkien suhtautuminen kotimaiseen elokuvaan on vanhempia myönteisempää, joten iän karttuessa kotimaisia elokuvia saatetaan suosia jopa nykyaikuisia enemmän. Nuorten ja nuorten aikuisten kotimaisten elokuvien katsominen on yleisempää kuin monissa muissa Euroopan maissa. Ikärajaluokitukset koetaan vastaavan vähintään melko hyvin lapsen ikää ja kypsyyttä niin kotimaisten (83 %) kuin ulkomaisten elokuvien (76 %) osalta.

7–15-vuotiaiden vanhemmat ja 24–45-vuotiaat olivat nähneet lapsuudessaan paljon ikärajan puitteissa kiellettyjä elokuvia. Erityisesti 35–45-vuotialla luvut olivat suuret (51 % toistuvasti ja 39 % satunnaisesti, niistä jotka osasivat sanoa, olivatko nähneet). 16–24-vuotiaissa oli muita ikäryhmiä huomattavasti enemmän ihmisiä, jotka eivät ole koskaan nähneet ikärajan puitteissa kiellettyjä elokuvia.

Erityisesti 35–45-vuotialla luvut olivat suuret (51 % toistuvasti ja 39 % satunnaisesti, niistä jotka osasivat sanoa, olivatko nähneet). 16–24-vuotiaissa oli muita ikäryhmiä huomattavasti enemmän ihmisiä, jotka eivät ole koskaan nähneet ikärajan puitteissa kiellettyjä elokuvia. Avovastausten perusteella elokuvateatterit tulisivat lapsiystävällisemmiksi hintoja alentamalla ja lasten elokuvien äänentasoa hiljentämällä. Toisaalta moni koki, että asiat ovat jo nyt hyvin lähiteatterissa.

Tutustu tutkimustuloksiin:

Raportti 16-45–vuotiaiden elokuvien katsomistottumukset (pdf)

Raportti 7–15-vuotiaiden elokuvien katsomistottumukset (pdf)

Avovastaukset esimerkiksi elokuvateatterien lapsiystävällisyyteen tai lapsuudessa nähtyjen kiellettyjen elokuvien vaikutukseen liittyen on tietyin ehdoin mahdollista saada Petri Peltoselta (yhteystiedot alempana).

Aiempina vuosina toteutettuja elokuvien yleisötutkimuksia löytyy elokuvasäätiön verkkosivujen Tutkimukset -osiosta.

Lisätietoja:

Petri Peltonen

Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija

p. (09) 6220 3034

petri.peltonen@ses.fi