Tuotanto-osasto tiedottaa maaliskuussa 2023

Syksyn hakuajat on julkaistu. Kehittämistuen loppuselvitykset ilmoitetaan jatkossa Pirjo Harmaiselle. Todistuspyyntöihin on tehty ohjeistus ja päätösprosessia kuvaava aikajana on julkaistu sivuillamme.

Tuotannon tukien syksyn hakuajat

Syksyn hakuilmoitukset julkaistaan kevään aikana. Syksyllä 2023 tuotanto-osaston käsittelyyn tulevien valtionavustusten hakuajat ovat:

Käsikirjoitusapuraha dokumenttielokuville

Hakuaika päättyy: 8.8.2023 klo 16:00

Päätös: Päätökset julkaistaan 12.10.2023 mennessä.

Hakuaika päättyy: 24.10.2023 klo 16:00

Päätös: Päätökset julkaistaan 22.12.2023 mennessä.

Käsikirjoitusapuraha fiktioelokuville ja -sarjoille

Hakuaika päättyy: 8.8.2023 klo 16:00

Päätös: Päätökset julkaistaan 18.10.2023 mennessä.

Hakuaika päättyy: 24.10.2023 klo 16:00

Päätös: Päätökset julkaistaan 15.12.2023 mennessä.

Kehittämistuki ja tuotantotuki

Hakuaika päättyy: 8.8.2023 klo 16:00

Päätös: Päätökset julkaistaan 12.10.2023 mennessä.

Hakuaika päättyy: 24.10.2023 klo 16:00

Päätös: Päätökset julkaistaan 22.12.2023 mennessä.

Tukioppaat

Muutos kehittämistuen loppuselvityksen ilmoittamiseen

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta loppuselvityksestä sähköpostilla taloushallinnon asiantuntija Pirjo Harmaiselle: pirjo.harmainen@ses.fi

Kehittämistuen loppuselvitys

Päivitetty työnjakomme (pdf)

Kansainvälisen yhteistuotannon hyväksyminen ja Certificate of Origin

Todistusten hakemisesta on julkaistu ohjeistus Lomakkeet ja ohjeet -sivulla:

Yhteistuotantotodistus

Certificate of Origin

Päätösprosessin aikajana julkaistu

Suomen elokuvasäätiön Näin haet tukia -sivu tarjoaa käytännönläheistä tietoa tukitoiminnastamme. Olemme lisänneet sivulle päätösprosessia kuvaavan aikajanan. Siitä selviää, miten hakemusten käsittely etenee elokuvasäätiössä hakuajan päätyttyä.

Päätösprosessin aikajana

Tidslinjen för beslutningsprocessen

Timeline for decision making